Берлин, 30 ноября, 2016, 09:10 — ИА Регнум. Основными особенностями обновленного Ford Focus станут новые опции, уменьшение массы и модификации модели с другими типами кузова. Предположительно, впервые за последнее время компактный автомобиль выйдет в кузове типа «купе», сообщает немецкое издание AutoBild.

Autoblog.com Ford Focus

Дизайн нового Focus будет более эмоциональным и выразительным, однако радиаторная решетка останется практически той же. Вес автомобиля уменьшится на 50 кг по сравнению с актуальной версией. Владелец новинки получит возможность полного подключения к Сети, следовательно, более совершенными станут голосовое управление, навигация и системы беспилотного управления.

Синхронизировать мультимедийную систему со смартфоном позволит облачный сервис. Предположительно, новый Focus может выйти в двух‑ и трёхдверных модификациях. В настоящее время Focus доступен в кузовах седан, пятидверный хэтчбек и универсал, его стоимость в России начинается от 834 тыс. рублей.