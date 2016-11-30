Оренбург, 30 ноября, 2016, 09:05 — ИА Регнум. В Оренбурге индексация окладов муниципальным служащим не проводилась с 2014 года. Не планируется она и в 2017. В проекте бюджета на 10% сокращены ассигнования на материальное обеспечение деятельности работников органов местного самоуправления. Об этом заявил глава города Евгений Арапов, отвечая на вопрос, возникший во время слушаний по проекту городского бюджета на 2017 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Либорио Проспери. Лобби Палаты Общин. 1886

По словам начальника финансового управления администрации города Олега Аникина, в рамках существующих тенденций замедления темпов экономического роста бюджет города формировался исходя из базового варианта прогноза социально-экономического развития города, — отметил в докладе начальник финансового управления администрации города. Бюджетная политика в ближайшие годы будет строиться в рамках формирования бюджета исходя из консервативного сценария, исполнения установленных публично-нормативных обязательств, сохранения бюджетной сети муниципальных учреждений и отказа от наращивания долга.

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Общий объем доходов бюджета Оренбурга на 2017 год планируется в сумме 9 млрд 19 млн 328,8 тыс. рублей (с учетом безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации). Объем расходов на 2017 год прогнозируется в сумме 9 млрд 499 млн 328,8 тыс. рублей. Дефицит бюджета — 480 млн рублей.

Доходная часть бюджета города Оренбурга на 2017−2019 годы будет обеспечена налоговыми и неналоговыми доходами, а также безвозмездными поступлениями.

В 2017 году будут действовать 29 муниципальных программ, охватывающих вопросы экономики, образования, культуры, физкультуры, социальной политики. Объем программных расходов бюджета составляет более 92% всех расходов. Свыше 69% общего объема расходов бюджета предусмотрены на социальную сферу.