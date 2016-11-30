Москва, 30 ноября, 2016, 09:05 — ИА Регнум. В Москве в начале декабря появится гигантский елочный шар с танцплощадкой внутри, в 2016 году арт-объект «Новогодний шар» диаметром 17 метров, украшавший годом ранее Манежную площадь, попал в Книгу рекордов Гиннесса.

PixelAnarchy Елочные шары

На официальном портале мэрии Москвы уточняется, что сборка шара начнется с 1 декабря и продлится около недели. Соберут игрушку из 23 тысяч лампочек на Поклонной горе.

В Книгу рекордов Гиннесса арт-объект был включен в номинации «Самая большая светодиодная скульптура в мире». На поверхности шара в зависимости от звучащей внутри музыки транслируются узоры и фигуры — снежинки, кольца, фейерверки.

Потанцевать внутри шара смогут все желающие. В трек-лист войдет песня группы ABBA Happy New Year, музыкальный фрагмент «Зима» из цикла «Времена года» Антонио Вивальди, песня «Московские окна» в исполнении группы «Московские девчата».

Еще один ажурный светящийся шар меньшего диаметра — 11 метров — установят на ВДНХ. В Зеленограде появится светящийся шар диаметром три метра.