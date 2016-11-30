Южно-Сахалинск, 30 ноября, 2016, 10:15 — ИА Регнум. Жители Курильских островов вновь подняли проблему транспортной доступности. Для ее решения власти региона решили применить вертолет, передает корреспондент ИА REGNUM .

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

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Выбраться с острова Шикотан сегодня можно только на плашкоуте — несамоходной, либо самоходной плоской барже, совершенно открытой, с малой осадкой. Несамоходные плашкоуты обычно «цепляют» к судну. Из-за малой осадки при любом, даже самом незначительном, шторме качка на таком транспортном средстве ощущается с утроенной силой. Добраться на плашкоуте шикотанцы могут только до соседнего Кунашира. Добраться до сахалинского порта Корсаков можно единственным теплоходом «Игорь Фархутдинов». Все эти «увлекательные» морские прогулки нередко срываются: как из-за частых штормов, так и из-за тяжелой ледовой обстановки в данном районе. А также — из-за бесконечных очередей из желающих попасть на Большую землю.

Для того чтобы в кратчайшие сроки решить проблему, в правительстве Сахалинской области принято решение привлечь вертолеты, сообщили в пресс-службе островного правительства.

Приобретенный ранее областными властями современный вертолет МИ-8МТВ-1 теперь будет постоянно базироваться на Кунашире, в аэропорту «Менделеево», и совершать регулярные 40-минутные рейсы на Кунашир.

Перевозками займется авиакомпания с большим опытом работы в данном регионе — «Авиашельф». Сам вертолет, который областные власти передадут в пользование перевозчику, оборудован пассажирскими креслами, имеет все необходимые сертификаты и способен взять на борт 22 человека.

Генеральный директор «Авиашельфа» Виктор Аксютин пообещал, что, поскольку полеты будут совершаться над водной поверхностью, вертолет будет оснащен спасательными плотами и жилетами. Впрочем, Аксютин выразил уверенность, что все эти меры — лишь дань требованиям безопасности: «Наши пилоты много лет совершают полеты над морем, обслуживая нефтяные платформы, опыт у людей большой».

В сахалинских соцсетях между тем вспоминают старый, советских времен, анекдот, о том, как командировочный, прилетевший на Курилы на вертолете, был шокирован требованием пилота спрыгивать на высоте 500 метров. На все мольбы пассажира опуститься пониже пилот неизменно отвечал: «Не могу. Если спущусь ниже — оттуда начнут запрыгивать».

Но в советские времена это был именно анекдот. Транспортная доступность Сахалина и Курил была организована на 100%. Десять мощных паромов курсировали на линии Ванино — Холмск, и по ним пассажиры сверяли часы, самолеты летали, теплоходы ходили. Сейчас старый анекдот вряд ли у кого-то вызывает улыбку.

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Как сообщало ИА REGNUM, нарушения прав жителей Курил и Сахалина на свободу перемещения уже стали нормой за последние годы. Об этом Олегу Кожемяко регулярно сообщает население островов во время инспекционных поездок по островам. Купленный при экс-губернаторе области Хорошавине за немыслимую сумму 140 миллионов рублей старый пассажирский теплоход «Поларис» больше времени проводит в дорогостоящих ремонтах за границей, «проедая» бюджетные деньги в гигантстских количествах. Решить проблему транспортной доступности Курил смогут хабаровские корабелы — на Хабаровском судостроительном заводе приступают к строительству двух новых пассажирских судов. Но окончание строительства запланировано через 2,5 года.