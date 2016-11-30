Москва, 30 ноября, 2016, 09:00 — ИА Регнум. Нефть марки Brent 29 ноября опустилась ниже 47 долларов за баррель, что уже начало оказывать на рубль негативное воздействие, считает директор аналитического департамента «Альфа-Форекс» Андрей Диргин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Котировки российской валюты на Московской бирже опустились к отметкам 65,33 и 69,31 против доллара и евро соответственно. Если картель рынки разочарует и не сможет достичь соглашения по заморозке добычи, Brent рискует оказаться в районе 41,50 доллара за баррель. Рубль в этом случае может опуститься к уровням 68,00−68,50 за доллар и 70−71 за евро», — пояснил Диргин.

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«Если ОПЕК сможет добиться заморозки объемов добычи, котировки Brent смогут прочно закрепиться выше отметки 50 долларов за баррель. Это приведет к падению пары доллар/рубль ниже уровня 62,00, а евро/рубль в этом случае может достичь минимумов вблизи отметки 64,00—65,00 уже до конца следующей недели», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 30 ноября Центробанк РФ понизил официальный курс евро и повысил курс доллара США. Так, евро установлен на отметке 68,8416 рубля, европейская валюта опустилась на 31,92 копейки. Доллар США вырос к рублю на 2,96 копейки — до 64,9449 рубля. Цена на нефть Brent составляет $46,55.