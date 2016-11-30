Москва, 30 ноября, 2016, 08:58 — ИА Регнум. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике России Алексей Пушков, комментируя заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о намерении отстранить от власти президента Сирии Башара Асада, заявил, что оно невыполнимо и «похоже на политическую риторику». Об этом сенатор написал в своём Twitter.

Emesik Изображение Башара Асада в Сирии

«Эрдоган заявил: турецкие войска вошли в Сирию с целью свергнуть Асада. Но эта цель не выглядит выполнимой. Очень похоже на политич. риторику», — написал Пушков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 ноября Эрдоган заявил, что цель Анкары в Сирии — добиться ухода Асада с поста президента: для этого Турцией и проводится военная операция в САР, для этого «Щит Евфрата» и начал поддерживать Свободную Сирийскую Армию (ССА).

«Мы вошли туда, чтобы завершить правление тирана Асада, который устроил в стране государственный террор. Это единственная причина», — сообщил Эрдоган.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя заявление Эрдогана, заявил, что оно усложнит процесс урегулирования конфликта в Сирии.