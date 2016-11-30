Чикаго, США, 30 ноября, 2016, 08:51 — ИА Регнум. В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) представители «Чикаго Блэкхокс» на своей ледовой площадке переиграли «Флориду Пантерз». Основное время встречи, прошедшей 29 ноября в Чикаго, завершилось со счетом 1:1, а в серии буллитов удачливее оказались хозяева.

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В составе победителей голевыми действиями отметился Рихард Паник, у гостей гол на счету Яромира Ягра.

Отметим, что российский нападающий «Блэкхокс» Артемий Панарин стал автором победного послематчевого штрафного броска.

После двадцати четырех матчей в чемпионате НХЛ хоккеисты «Чикаго Блэкхоукс» пока занимают первое место на «Западе», имея в активе 33 очка. Клуб «Флорид Пантерз», набравший 24 балла после двадцати трех игр, находится на 13-й позиции на «Востоке».

Регулярный чемпионат НХЛ.

«Чикаго Блэкхоукс» (Чикаго) — «Флорида Пантерз» (Санрайз) — 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)

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