Москва, 30 ноября, 2016, 08:50 — ИА Регнум. У пары USD/RUB все шансы открыть торги в районе 66,00. Сегодня, 30 ноября, править балом будет исключительно нефть, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. И пока шансы на то, что соглашение будет достигнуто по всем пунктам и со всеми странами-участницами, невелики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Руль.Доллар

«Сегодня пара USD/RUB может расширить диапазон колебаний до 63,40—66,30, причем вероятность пробоя верхней границы довольно высока. Впрочем, и геополитическая обстановка не создает условий для роста рубля: 29 ноября Канада расширила список санкций против России. Это еще раз подчеркивает, что победа Трампа не означает восстановление теплых отношений со всем Западом», — пояснила эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 30 ноября Центробанк РФ понизил официальный курс евро и повысил курс доллара США. Так, евро установлен на отметке 68,8416 рубля, европейская валюта опустилась на 31,92 копейки. Доллар США вырос к рублю на 2,96 копейки — до 64,9449 рубля. Цена на нефть Brent составляет $46,55.