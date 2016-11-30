Сеул, 30 ноября, 2016, 08:48 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Hyundai остановила производство компактного хэтчбека i10 первой генерации. Автомобиль выпускало индийское предприятие, сообщает Uincar.ru.

Drivy.de Hyundai i10

Хэтчбэк городского класса был впервые представлен в Нью-Дели в 2007 году. В 2013-м появилась вторая генерация модели, а в 2016-м было объявлено о ее обновлении. Выпускавшийся в Индии i10 первого поколения продавался в развивающихся странах.

Под капотом «старого» Hyundai i10 установлен 1,1-литровый бензиновый мотор мощностью 68 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой «механикой». Кроме того, в Индии можно приобрести хэчтбек с двигателем на газе.

Hyundai i10 нового поколения также представлен на индийском рынке, однако в виде удлиненной версии, в названии которой есть приставка Grand. Автомобиль оснащен 1,2-литровым бензиновым мотором мощностью 83 л.с. Также предлагается 1,1-литровый дизель, выдающий 71 л.с., и четырехдверный Hyundai Xcent.