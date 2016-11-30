Москва, 30 ноября, 2016, 08:36 — ИА Регнум. Чем ближе заседание ОПЕК, тем всё больше Brent будет кидать из стороны в сторону. Техническое совещание 29 ноября закончилось ничем. Стало известно, что Иран и Ирак все еще озвучивают определенные оговорки в деле об урезании квот на добычу. Похоже, все это указывает на вероятность очередного срыва соглашений. Или на очень тонкую игру нефтедобытчиков, которые хотят выжать по максимуму из сложившейся интриги, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

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По ее мнению, «в любом случае 30 ноября и 1 декабря ожидаются резкие колебания на рынке, поэтому для тех, кто не любит риск, рекомендуется закрыть все позиции и «посидеть на заборе», а только спустя время ловить коррекции, которые просто неизбежны при любом исходе».

«Если кто-то всё-таки хочет играть на шансах, то есть три вероятных сценария:

1. «Состряпанное наспех соглашение» — 40% вероятности. Объемы добычи будут сокращены, причем для Ирана и Ирака пойдут на уступки. Вероятно, без четко озвученных целевых ориентиров для тех, кто все-таки будет урезать квоты. Brent покачает из стороны в сторону, и она вновь застрянет в узком диапазоне ниже 50 долл./баррель.

2. «Полноценное соглашение» — 30% вероятности. Четкие квоты и никаких уступок, помимо тех, на которые уже пошли для Нигерии и Ливии. Сделка отправит цены Brent выше 50 долл./баррель.

3. «Крах переговоров» — 30% вероятности. Никто не пойдет ни на какие условия. Brent сделает попытку пробить отметку 40 долл./баррель и может коснуться уровня 38,00», — пояснила эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 30 ноября, нефтяные рынки сохраняют осторожность перед встречей экспортёров в Вене, намеченной на этот день. Нефть марки Brent торгуется на уровне $46,55 за баррель, что на 17 центов или 0,37% выше показателя предыдущего дня. Нефть марки WTI стоит $45,52 за баррель, что на 29 центов или на 0,64% больше, чем 29 ноября.