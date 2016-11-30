Калининград, 30 ноября, 2016, 08:33 — ИА Регнум. В Китае представлены туристические янтарные программы Калининградской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном информационном центре туризма, презентация возможностей региона прошла в городе Урумчи на ледово-снежный фестивале Западного Китая и XI Синьцзянской ярмарки индустрии зимнего туризма КНР.

Gov39.ru Презентация янтарного края в Западном Китае

По словам директора инфо-центра Галины Офицеровой, китайских туристов, в основном, интересуют янтарные программы, в рамках которых есть возможность не только увидеть единственное место в мире, где янтарь добывается открытым промышленным способом, но и можно приобрести изделия из солнечного камня.

«Мы плотно работаем над игровыми интерактивными программами. Уже разработаны квесты по региону именно для китайских туристов», — подчеркнула руководитель инфо-центра.

Ранее министр туризма Калининградской области Андрей Ермак в интервью ИА REGNUM уточнил, что в 2014 году в Калининградской области побывало около 700 туристов из Китая, а в 2015-м — «уже две тысячи».

«В общем, есть, над чем расти. Безусловно, китайцев привлекает янтарь, и мы сейчас с московскими туроператорами разрабатываем такой маршрут, который «цеплял» бы Калининград как финальную дистинацию пребывания китайцев в России. После Москвы и Питера их можно отвезти, условно говоря, в Углич, а можно в Калининград, где есть уникальная возможность янтарного шоппинга», — сказал министр.

Gov39.ru Китайские граждане на выставке калининградского янтаря в городе Урумчи

На сегодня программы пяти калининградских туристских компаний адаптированы для Китая. Фирмы обеспечивают работу по приему организованных групп из КНР в рамках соглашения о безвизовом въезде. Кроме того, имеются печатные информационные материалы, переведены сайты, аккредитованы гиды-экскурсоводы, работающие на китайском языке. Например, в ресторанах курортных городов на берегу Балтики уже есть меню на китайском языке.

В региональном правительстве уточнили, что участие российской делегации в выставке в Китае организовано официальным представительством туристической организации «Мир без границ» в Новосибирске за счет средств комитета по туризму Синьцзянского Уйгурского автономного региона. Среди приглашённых участников — туроператоры из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Кемерово, Красноярска, Иркутска, Калининграда, Суздаля и Углича.