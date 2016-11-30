Томск, 30 ноября, 2016, 08:10 — ИА Регнум. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил о готовности принять участие в выборах главы региона, которые намечены на сентябрь 2017 года. Эксперт считает, что у губернатора есть неплохие шансы продлить свое правление в регионе.

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«Мое желание должно совпасть с мнением жителей области и позицией федерального центра. Для меня работа губернатора — это не мечта, а ответственность. Если доверят, то готов вновь эту ответственность на себя взять», — заявил Жвачкин в интервью «Интерфаксу».

«У Жвачкина неплохие шансы продлить свое правление в регионе, — сказал в беседе с ИА REGNUM политолог Анатолий Савостин. — У него еще не было опыта прямых губернаторских выборов и он не столь харизматичен, как его предшественник Виктор Кресс, но, как говорят коллеги, Жвачкин очень прилежен, соблюдает все правила игры, выстроил взаимодействие с элитами. К тому же надо учитывать, что он из числа так называемых «газпромовских» губернаторов, а у «Газпрома» в Томской области много интересов, и Жвачкин корпорации нужен».

«Губернаторская кампания в Томской области не будет «легкой прогулкой», — предупреждает эксперт. — Регион непростой, в самом Томске есть большой протестный потенциал, который ко дню голосования только будет нарастать».

Напомним, 59-летний Сергей Жвачкин стал губернатором Томской области в начале 2012 года, до этого он работал в различных «дочках» «Газпрома», избирался депутатом областной думы. До 2012 г. должность губернатора (а ранее — главы областной администрации) на протяжении 21 года занимал Виктор Кресс, который сейчас является членом Совета Федерации.