Вашингтон, 30 ноября, 2016, 08:08 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Украины, лидер фракции «Народный фронт» Арсений Яценюк обратился к западным политикам с просьбой не отказываться от поддержки Киева после победы на президентских выборах республиканца Дональда Трампа, пишет WSJ.

Иван Шилов ИА REGNUM Яценюк

В интервью изданию политик заявил, что Украина «должна оставаться в сфере интересов» мировых лидеров: Киев по-прежнему выполняет свою работу. «Мы понимаем, что у вас тоже есть ряд проблем, но, пожалуйста, не бросайте нас», — говорит Яценюк.

Также политик посоветовал президенту Украины Петру Порошенко предложить Трампу варианты сотрудничества двух стран. Яценюк напомнил, что Россия и США «были, являются и будут противниками» и российско-американское сотрудничество и при новом главе Белого дома будет ограниченным.

Нынешние украинские власти оказались в крайне сложном положении, после того, как президентом США был избран Дональд Трамп. Дело в том, что Киев сделал ставку на Хиллари Клинтон и представители украинской власти крайне негативно отзывались о Трампе.