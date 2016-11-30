Иркутск, 30 ноября, 2016, 07:50 — ИА Регнум. Проблема вылова омуля на Байкале требует комплексного подхода. «Прежде всего, нужно перекрыть каналы поставки незаконно добытого омуля в места реализации и взять под контроль всю технологическую схему теневого бизнеса», — заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM директор «Бурятского регионального объединения по Байкалу» Сергей Шапхаев, комментируя заявление депутата Госдумы от Иркутской области Михаила Щапова.

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По словам Сергея Шапхаева, основной урон с точки зрения ловли омуля доставляет не предприятие, которое работает на законных основаниях, а браконьеры. «По самым скромным оценкам, незаконный вывоз даже перекрывает законный. Этим занимается достаточно узкий круг людей. Понятно, что там существуют мощные коррупционные схемы. И пока они не будут перекрыты, запрет приведет к тому, что те, кто ловит легально, уйдут в «черный» бизнес. И ситуация еще больше ухудшится. Потому что пока правоохранительные органы не в состоянии контролировать этот «черный» бизнес омуля, который сейчас процветает», — отметил собеседник ИА REGNUM.

Сергей Шапхаев также подчеркнул, что участились нападения на инспекторов и угрозы им и членам их семей. «Сложилась достаточно мощная система теневого бизнеса по омулю. И пока эти каналы не будут перекрыты, запретительные меры дадут только негативный результат. Поэтому я согласен с депутатом Михаилом Щаповым, что необходимо вопрос о запрете вылова омуля на Байкале отложить, обсудить четко весь комплекс необходимых мер, начиная от социальной поддержки, занятости населения, заканчивая теми вопросами, о которых я уже упомянул. Также стоит обратить внимание на поддержку рыборазводных заводов. Фактически уже третий год идет непрерывное сокращение финансирования этих заводов. Проблему надо решать комплексно, одними запретительными мерами ее не решишь», — подытожил он.

Напомним, в конце сентября в Минприроды РФ сообщили, что в связи с резким сокращением биомассы омуля в озере Байкал и ростом его закупочной цены наблюдается увеличение попыток незаконного лова, в том числе и в акватории Забайкальского нацпарка и Баргузинского заповедника.

За последние два года сотрудники оперативных групп ФГБУ «Заповедное Подлеморье» задержали сотни браконьеров. Возбуждено 29 уголовных дел, выявленный ущерб от незаконной добычи составил более 6 млн рублей.

Участились случаи нападения на госинспекторов, угроз жизни, порчи имущества и преследования «при отсутствии необходимой реакции правоохранительных органов по расследованию таких фактов», подтвердили в министерстве. В связи с этим глава Минприроды России Сергей Донской направил обращение главе МВД России Владимиру Колокольцеву и генеральному прокурору РФ Юрию Чайке. Он попросил «принять необходимые меры реагирования, установить виновных, а также обеспечить содействие правоохранительных органов региона в соблюдении природоохранного законодательства и режима особой охраны заповедных территорий региона».

«По состоянию на 1 ноября текущего года государственными инспекторами Ангаро-Байкальского ТУ Росрыболовства непосредственно по охране водных биоресурсов составлено 3 952 протокола. При этом было изъято 11 070 кг незаконно добытых водных биоресурсов. К административной ответственности привлечено 3 837 человека. 115 материалов направлены в следственные органы МВД для привлечения нарушителей к уголовной ответственности по статье 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»)», — сообщили ИА REGNUM в отделе государственного контроля, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Госдумы от Иркутской области Михаил Щапов предложил отложить запрет на вылов омуля на год, так как, по его мнению, это решение может лишить средств к существованию более 15 тысяч жителей прибрежных районов.

«В ситуацию с воспроизведением омуля нужно срочно вмешиваться, но решение ввести запрет на вылов уже с 2017 года выглядит поспешным и плохо проработанным», — подчеркнул Щапов. Направив письмо в министерство сельского хозяйства РФ, он предложил «наконец обнародовать документ (или его проект), вводящий запрет на ловлю байкальского омуля, если он еще не принят официально, хотя бы для того, чтобы пресечь слухи и спекуляции».

По данным Байкальского филиала Госрыбцентра, в 2008 году биомасса омуля в впервые опустилась ниже 20 тыс. тонн, к 2012−2014 гг. — уменьшилась до 15−16 тыс. тонн, в 2014 году — 13,2 тыс. тонн. В 2015 году, согласно полученным материалам, специалисты оценили биомассу омуля на уровне 10 тыс. тонн.