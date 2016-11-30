Баку, 30 ноября, 2016, 07:43 — ИА Регнум. На пленарном заседании милли меджлиса (однопалатного парламента) Азербайджана принят законопроект, согласно которому оскорбление в интернете президента страны станет уголовно наказуемым, сообщает агентство АПА.

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Законопроект, вводящий поправки в статью 323.1 Уголовного кодекса Азербайджанской республики, был внесен генпрокурором Азербайджана Закиром Гараловым. Согласно закону, виновных ждет штраф в размере 500−1000 манатов (19−37 тыс. рублей) или исправительные работы до двух лет, или лишение свободы сроком на два года.

Если распространение оскорблений было совершено с использованием фейковых имен, профилей или аккаунтов, нарушителям грозит штраф в размере 1000−1500 манатов (37−58 тыс. рублей) или лишение свободы сроком до трех лет.

Также на пленарном заседании обсуждалось предложение о введении ответственности за клевету и оскорбления в информационном пространстве с использованием фальшивых имен пользователей и профилей.