Москва, 30 ноября, 2016, 07:38 — ИА Регнум. Салоны связи «Евросеть» могут быть разделены между главными акционерами «Вымпелкомом» и «Мегафоном» до конца 2016 года, после чего сам бренд будет ликвидирован. Об этом в среду, 30 ноября, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с топ-менеджерами двух компаний.

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По словам другого источника издания, «Вымпелком» отправил «Мегафону» предложение подписать документы до 24 декабря 2016 г.

Отмечается, что речь идет о том, чтобы поделить не только салоны связи, но и долги компании в размере 15 млрд рублей. «Есть и схема, какие салоны отойдут «Вымпелкому», а какие — «Мегафону», — говорит источник.

Близкий к ритейлеру источник утверждает, что это предложение является инициативной одного из акционеров, однако «Мегафон» в таком виде предложения не примет. В частности, уверен собеседник газеты, придется менять схему разделения долгов между акционерами.

При этом президент «Евросети» Александр Малис убежден, что у акционеров, которым принадлежит по 50% «Евросети», нет договоренности по разделению компании.

Отметим, что информация о том, что «Мегафон» и «Вымпелком» ведут переговоры о разделении компании «Евросеть», впервые появилась в мае 2016 года.

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