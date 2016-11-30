Пять регионов ДФО войдут в двадцатку самых успешных по итогам 2015 года?
Владивосток, 30 ноября, 2016, 07:34 — ИА Регнум. Возможность поощрения российских регионов, которые показали лучшие результаты по социально-экономическому развитию территорий, рассматрели в правительстве на заседании трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минэкономразвития.
По итогам 2015 года в число 20 успешных регионов могут войти 5 дальневосточных регионов: Якутия, Камчатский край, Магаданская и Сахалинская области, Чукотский автономный округ.
«За последние годы сформировалась управленческая команда, объединившая усилия регионов, Министерства и других федеральных органов власти. Каждый из нас понимает, что от его личного вклада зависит развитие Дальнего Востока», — пояснил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов.
Результаты рейтинга по 10 направлениям свидетельствуют о системной работе, проводимой в ДФО в целях развития экономики и повышения уровня жизни людей.
Наиболее успешные регионы могут получить финансовое поощрение из федерального бюджета в размере 1220 млн рублей.