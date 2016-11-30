Владивосток, 30 ноября, 2016, 07:34 — ИА Регнум. Возможность поощрения российских регионов, которые показали лучшие результаты по социально-экономическому развитию территорий, рассматрели в правительстве на заседании трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минэкономразвития.

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Якутск

По итогам 2015 года в число 20 успешных регионов могут войти 5 дальневосточных регионов: Якутия, Камчатский край, Магаданская и Сахалинская области, Чукотский автономный округ.

«За последние годы сформировалась управленческая команда, объединившая усилия регионов, Министерства и других федеральных органов власти. Каждый из нас понимает, что от его личного вклада зависит развитие Дальнего Востока», пояснил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов.

Результаты рейтинга по 10 направлениям свидетельствуют о системной работе, проводимой в ДФО в целях развития экономики и повышения уровня жизни людей.

Наиболее успешные регионы могут получить финансовое поощрение из федерального бюджета в размере 1220 млн рублей.