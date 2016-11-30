Ростов-на-Дону, 30 ноября, 2016, 07:29 — ИА Регнум. Российский актер и режиссер Иван Охлобыстин обратился к главе Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко с просьбой предоставить ему гражданство ДНР со сцены в Ростове-на-Дону, сообщил в своем Facebook советник Захарченко Александр Казаков.

Паспорт ДНР

По его словам, заявление на имя Захарченко о предоставлении гражданства актер написал там же — на сцене. «И это еще не конец истории», — пишет Казаков.

Как сообщало ИА REGNUM, Минкультуры Украины внесло Охлобыстина в черный список деятелей культуры еще в 2014 году. В начале августа 2015 года он был опубликован. В него вошли Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Николай Расторгуев, Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков, Григорий Лепс, Жерар Депардье и другие.

24 декабря стало известно о расширении списка. Персонами нон грата на Украине стали такие известные режиссёры, музыканты и актёры, как Владимир Бортко, Павел Лунгин, Карен Шахназаров, Михаил Боярский, Олег Табаков, Фёдор Бондарчук, Юлия Чичерина, Стас Пьеха, Дмитрий Харатьян, Валентин Гафт, Александр Розенбаум, Вадим Самойлов, Фред Дёрст и другие. Всего на сегодняшний день список насчитывает 83 человека.