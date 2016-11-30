Вашингтон, 30 ноября, 2016, 07:17 — ИА Регнум. Американский бригадный генерал Ричард Коу, отвечающий за проведение расследования бомбардировки сирийскими войсками окрестностей Дейр-эз-Зора 17 сентября 2016 года, заявил журналистам на спецфбрифинге, что Вооруженные силы США допустили ошибку — основным фактором произошедшего стал «человеческий фактор».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Человеческий фактор

По его словам, авиаудар был непреднамеренным, а решения о проведении данной операции «были приняты добросовестно». Согласно заявлению Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США, военные думали, что наносят удары по живой силе и технике террористов — с боевиками сирийскую армию перепутали, так как она «не носит узнаваемой формы и не имеет узнаваемых флагов и маркировки подразделений».

В ходе расследования инцидента Пентагон не обращался в ВС Сирии и России. Тем не менее по итогам расследования СЕНТКОМом рекомендовано начать «расширенное использование» российской-американской горячей линии связи, предназначенной для предотвращения инцидентов между ВС двух стран в Сирии.

Коу подтвердил, что бомбардировка сирийских сил у Дейр-эз-Зора была остановлена после обращения российских ВС, тогда как перед авианалетом Пентагон передал ВС РФ неверные сведения о месте операции — оно было смещено вбок на несколько километров.

Напомним, 17 сентября жертвами авиаудара боевой авиации и беспилотников Австралии, Великобритании, Дании и США по подразделениям сирийских правительственных войск под Дейр-эз-Зором стали 62 военнослужащих, около 100 человек получили ранения.