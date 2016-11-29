Вашингтон, 30 ноября, 2016, 02:55 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп намерен назначить на должность министра финансов бывшего банкира в Goldman Sachs Стивена Мнучина. Как сообщает The New York Times со ссылкой на источник, близкий к переходной команде Трампа, официально о назначении будет объявлено уже 30 ноября. Эту информацию подтверждают и источники Reuters.

woodley wonderworks Эмблема министерства финансов США

Стивен Мнучин руководил финансовым отделом избирательной кампании Дональда Трампа, а также был его советником. В Goldman Sachs Мнучин проработал 17 лет, после чего основал компанию Dune Capital, занимавшуюся финансированием кинопроизводства.

Напомним, инаугурация Дональда Трампа намечена на 20 января 2017 года. До этого времени избранный президент США занимамется формированием переходной администрации, а также подбором сотрудников на другие ключевые посты в государстве.

Накануне СМИ также назвали вероятные кандидатуры будущих министра транспорта и министра здравоохранения и социального обеспечения. Ожидается, что на эти посты будут назначены соответственно экс-министр труда Элейн Чао и член Палаты представителей Том Прайс.