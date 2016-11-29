Бразилиа, 30 ноября, 2016, 02:34 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт колумбийской авиакомпании Avianca совершил экстренную посадку в аэропорту столицы Бразилии из-за неисправности в системе вентиляции, передаёт агентство Reuters.

Laurent ERRERA Самолёт авиакомпании Avianca

Сообщается, что самолёт следовал рейсом из Сан-Паулу в Жуазейру-ду-Норти. В компании заявили, что решение об экстренной посадке было принято в качестве меры предосторожности. На борту воздушного судна находились 99 человек, никто из них не пострадал.

Как передавало ИА REGNUM, ранее на территории Колумбии потерпел крушение самолёт авиакомпании LaMia, на борту которого находились игроки бразильского футбольного клуба «Шапекоэнсе». Из 77 пассажиров и членов экипажа выжили только шесть человек.