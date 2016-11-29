Волость Полковице, Польша, 30 ноября, 2016, 02:34 — ИА Регнум. После локального землетрясения на шахте в городе Полковице на юго-западе Польши под завалами остаются семь шахтеров, сообщает Reuters 30 ноября.

Geograph.org.uk Шахта

Землетрясение магнитудой 4,5 балла произошло в 21:00 местного времени (23:00 мск). Повреждений вне шахты не было, однако оказалась разрушена медная шахта компании KGHM, в момент аварии под землей находилось 16 человек.

На данный момент известно, что девять человек удалось спасти, однако еще семеро все еще находятся в шахте, спасатели пытаются добраться до шахтеров.