Москва, 30 ноября, 2016, 02:17 — ИА Регнум. Режим прекращения боевых действий в Сирии за сутки 29 ноября нарушался 40 раз со стороны незаконных вооружённых формирований в провинциях Алеппо, Дамаск, Деръа, Латакия и Хама. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Freedom House Сирийские боевики

В частности, в провинции Дамаск боевиками причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» из миномётов и стрелкового оружия были обстреляны квартал Адави и район стадиона Эль-Аббасийин в населённом пункте Джаубар, автомагистраль в районе населенного пункта Хараста.

Боевики «Ахрар аш-Шам» обстреляли из миномётов населённый пункт Азизи в провинции Алеппо и позиции правительственных войск в районе горы Абу-Али в провинции Латакия. Отрядами «Сирийской свободной армии» из реактивных систем залпового огня был обстрелян квартал Салах-ад-Дин в городе Алеппо.

Читайте также: Минобороны РФ: Поражает «слепота» Запада при оценке ситуации в Алеппо

Боевиками террористических группировок «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра») и ИГИЛ (организации, деятельность которых запрещена в РФ) из РСЗО, ствольной артиллерии, миномётов и стрелкового оружия обстреливались кварталы Биньямин, Дахия-эль-Асад, Баедин, Лерамон, Бустан-Баша, Рамуси, Шейх-Хаср, Ашрафия, Шурфа и «1070» города Алеппо, а также военная академия Эль-Асад, район бывшего военного училища, крепость Алеппо, торговый центр «Кастелло», школа Хикма, районы картонной фабрики и арбузного рынка.

В провинции Дамаск обстрелам со стороны террористов подверглись, в частности, больница Ибн-Сина и электростанция в Джаубаре, а также лагерь беженцев Эль-Вафидин.

Читайте также: «Экстренное заседание Совбеза ООН по Алеппо — на руку боевикам»

«Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили», — говорится в документе.

Читайте также: Турция идет ва-банк в Сирии: что делать России?