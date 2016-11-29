Каир, 30 ноября, 2016, 02:08 — ИА Регнум. Новый закон о запрете иностранного финансирования и наказаниях за нарушение законов о функционировании некоммерческих организаций (НКО) вызвал «категорическое осуждение» правозащитников, сообщает Associated Press 30 ноября.

Pixabay.com Флаг Египта

Законопроект, принятый парламентом Египта, предусматривает до пяти лет лишения свободы и штрафы в размере до миллиона египетских фунтов (около $55 тыс.) за нарушение правил работы НКО. В соответствии с вводимыми правилами, все НКО должны получать разрешение государства на получение любого иностранного финансирования, а также местных пожертвований более $550, заранее сообщать о перемещении штаб-квартир, проведении опросов населения.

Журналисты сообщают, что правозащитники называют закон «одним из самых репрессивных из тех, что когда-либо были в Египте».

«Этот закон означает смерть для правозащитных групп и общественных организаций», — считает Мохаммед Зари, руководитель Каирского института по исследованию вопросов прав человека, старейшей правозащитной группы Египта.

Для вступления закона в силу необходима подпись президента страны, Абделя-Фаттаха Ас-Сиси. По оценкам журналистов, «репрессивная мера» коснется примерно 50 тыс. НКО в Египте.

Как сообщало ИА REGNUM, резидент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси пришел к власти в результате «контрпереворота» военных, которые летом 2013 года свергли правительство «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захвативших власть в ходе «Арабской весны». 8 июня 2014 года Ас-Сиси был избран президентом страны.

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Под руководством Ас-Сиси военным и полиции удалось значительно снизить влияние в стране радикальной пан-исламистской группировки «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Правда, для этого были введены и продолжают вводиться законы, которые правозащитники называют «репрессивными»: запреты на проведение шествий и митингов, жесткий контроль гражданских активистов и СМИ, расширение полномочий полиции и спецслужб, ужесточение наказаний за терроризм и другие антигосударственные преступления.