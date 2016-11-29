Богота, 30 ноября, 2016, 01:59 — ИА Регнум. Специалисты обнаружили оба чёрных ящика потерпевшего крушение в Колумбии самолёта с футболистами бразильского футбольного клуба «Шапекоэнсе». Об этом сообщается в микроблоге Управления гражданской авиации Колумбии в Twitter.

Rameshng Бортовой самописец

Как уточняется, оба бортовых самописца находятся в удовлетворительном состоянии. Ожидается, что в ближайшее время они будут переданы на расшифровку.

Тем временем, Национальное подразделение Колумбии по борьбе со стихийными бедствиями заявило о завершении спасательной операции на месте авиакатастрофы. По уточнённым данным, на борту воздушного судна находились 77 человек, а не 81, как сообщалось ранее. При крушении выжили шесть человек.

Как передавало ИА REGNUM, самолёт боливийской авиакомпании LaMia, следовавший из боливийского города Санта-Крус-де-ла-Сьерра в колумбийский Медельин, разбился в ночь на 29 ноября. На борту самолёта находились игроки футбольной команды «Шапекоэнсе», которые направлялась на матч Кубка Южной Америки. В связи с катастрофой в Бразилии объявлен трёхдневный траур.