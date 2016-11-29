Лозанна, Швейцария, 30 ноября, 2016, 01:38 — ИА Регнум. Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать на разные сроки российских легкоатлеток Татьяну Чернову, Екатерину Шармину и Кристину Угарову за нарушение антидопинговых правил, говорится в пресс-релизе CAS, распространённом 29 ноября.

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Согласно вынесенному вердикту, многоборка Татьяна Чернова отстранена от участия в соревнованиях на 3 года и 8 месяцев, бегунья Екатерина Шармина — на 3 года, бегунья Кристина Угарова — на два года.

Кроме этого, CAS лишил Татьяну Чернову бронзовой награды Олимпийских игр-2012, а Екатерину Шармину — золота Универсиады-2012.

Напомним, в начале это года было объявлено, что Спортивный арбитражный суд рассмотрит дела восьми российских легкоатлетов, замеченых в нарушении антидопинговых правил, в том числе Черновой, Шарминой и Угаровой, вместо Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), которая была временно отстранена по результатам расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).