Бухарест, 30 ноября, 2016, 01:38 — ИА Регнум. Высший совет обороны Румынии утвердил 29 ноября среднесрочный и долгосрочный план по развитию отношений между Румынией и Молдавией. Об этом объявил на пресс-конференции в президентском дворце Котрочень в Бухаресте глава румынского государства Клаус Йоханнис, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Нехочуха». Реж. Юрий Бутырин. 1986. СССР Ведущий и ведомый

«Я говорил в сентябре, и повторяю сейчас — отношения между Румынией и Республикой Молдова являются крайне важными, и они должны стать еще лучше, еще более эффективными, более прагматичными и более предсказуемыми. Нашей стратегической целью, как отражено в плане, который мы утвердили сегодня, является европейская интеграция Республики Молдова, то есть поддержка четкой и необратимой ориентации Молдавии в ЕС», — заявил Йоханнис.

Румыния, по его словам, должна играть главную роль в том, что касается выстраивания отношений Кишинева с европейскими институтами. Йоханнис сказал, что необходим четкий и системный анализ нужд и потенциала, которым обладает Румыния во всех областях, представляющих интерес для достижения цели «европейской интеграции» Молдавии

«Ответственность за достижение этой цели возлагается не только на Румынию, материализация этого пути является главной обязанностью Республики Молдова, которая должна консолидировать свои проевропейские обязательства путем ускоренного и решительного процесса реализации структурных реформ», — добавил глава румынского государства.

Он также отметил, что в кратчайшие сроки начнет работать межведомственная группа под эгидой администрации президента, которая будет работать над реализацией Плана действий касательно стратегического подхода в отношениях между Румынией и Молдавией.

Справка ИА REGNUM :

Согласно сегодняшней официальной позиции Румынии, разделяемой также бессарабскими сторонниками румыноунионизма, «Республика Молдова» — «второе румынское государство», молдаване — «румыны», молдавский язык — «румынский». В то же время сама постановка Бухарестом вопроса о молдавских «румынах» искусственна, поскольку формирование румын как нации происходило на части территории современной Румынии — в Валахии и Молдавии — во второй половине XIX века, когда Бессарабия уже была в составе Российской империи,. Однако факты оккупации этой территории с 1918 по 1940 г. и с 1941 по 1944 г. до сих пор служат для Бухареста поводом объявлять ее молдавское население «румынами» и претендовать на ту или иную степень своего влияния и присутствия в регионе.