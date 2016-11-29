Турция, 30 ноября, 2016, 01:11 — ИА Регнум. От пожара в общежитии колледжа для девочек на юге Турции погибло 12, ранено 22 человека, сообщает Associated Press 30 ноября.

Free Stock Photos Пожар

По сообщению губернатора штата Адане Махмуда Демирташа, жертвами огня стали 11 студенток и один преподаватель колледжа в городе Аладаг. Все убитые и раненые доставлены в местный госпиталь.

В качестве основной версии возникновения пожара рассматривается электрическое замыкание. Расследование трагедии находится под личным контролем министра внутренних дел Сулеймана Сойлу.