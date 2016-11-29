Москва, 30 ноября, 2016, 01:03 — ИА Регнум. Полиция в Москве задержала участников драки со стрельбой, которая произошла вечером 29 ноября на Черёмушкинском рынке на юго-западе города. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

Amshudhagar Драка

По информации агентства, между представителями администрации рынка и арендаторами произошел конфликт, один из участников которого выстрелил из травматического пистолета в оппонента. Пострадавший был госпитализирован.

В пресс-службе столичной полиции информацию о стрельбе на Черёмушкинском рынке подтвердили. По данным МВД, инцидент произошёл около 19:00. Сообщается, что все участники конфликта задержаны, по факту произошедшего проводится проверка.

Телеканал «Рен ТВ» со ссылкой на источник сообщает, что в числе задержанных — директор Черёмушкинского рынка. Торговцы рассказали журналистам, что предметом спора стала стоимость аренды кафе на территории рынка, которую установила новая администрация.

Все подробности произошедшего выясняются.