США, 30 ноября, 2016, 00:43 — ИА Регнум. Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение в университете Огайо, совершённое 28 ноября молодым выходцем из Сомали. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на связанный с боевиками интернет-ресурс Amaq.

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В распространённом заявлении террористы признают нападавшего «одним из солдат» группировки, отреагировавшим на призыв «атаковать жителей стран, входящих в международную коалицию».

Как передавало ИА REGNUM, в результате нападения в университете города Коламбус 28 ноября пострадали девять человек. Нападавший на автомобиле сбил несколько человек, а затем попытался добить пострадавших ножом. Преступник был застрелен сотрудником полиции.

По данным полиции, нападение совершил 18-летний сомалиец Абдул Разак Али Артан, который являлся студентом этого учебного заведения. Как было установлено, ранее молодой человек жаловался в социальных сетях на притеснения мусульман. В правоохранительных органах считают, что его действия были преднамеренными.