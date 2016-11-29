Минск, 30 ноября, 2016, 00:29 — ИА Регнум.



Сергей Александров Европа и Азия

Научно-культурное объединение «Евразийское партнёрство» является единственной зарегистрированной проевразийской организацией на территории Белоруссии, сообщили 29 ноября корреспонденту ИА REGNUM в офисе белорусского НКО.

Неправительственное объединение, по словам её представителей, создано «в поддержку всех аспектов развития Евразийского союза» и объединяет в своих рядах «ведущих аналитиков, учёных и независимых экспертов из Республики Беларусь, поддерживающих курс на развитие евразийской интеграции». Прошёл почти месяц с даты регистрации и белорусское НКО, по словам его членов, успело не только определиться с целями и задачами работы, но и с установлением контактов с единомышленниками за рубежом.

4 ноября 2016 года НКО «Евразийское партнёрство» официально включено в Единый государственный регистр (ЕГР) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Минюста РБ. До этого предпринимались попытки зарегистрировать аналогичные структуры, в частности — «Евразийский гражданский союз», но безуспешно. При этом на Украине и в России не было препятствий с регистрацией: ещё при Викторе Ющенко, в 2010 году Наталья Витренко зарегистрировала Всеукраинскую общественную организацию «Евразийский народный союз», а в России с 2012 года под председательством Татьяны Полосковой действует Межрегиональное общественное движение «Евразийский народный союз».

Белорусское «Евразийское партнёрство» подчёркивает, что оно является единственной легально действующей проевразийской организацией на территории республики. По словам членов НКО, их целями являются развитие понимания социально-политических и экономических реалий евразийской интеграции «в контекстах Русской цивилизации и комплементарных ей народов», а также «личное интеллектуальное и духовное развитие участников организации».

«Основное поле работы «Евразийского Партнёрства» — координация проевразийских сил в Белоруссии, проведение диалогов, обсуждение на дискуссионных площадках тем евразийской интеграции, работа в социальных сетях по популяризации идей и концепции нашего партнерства среди молодёжи, проведение форумов, конференций и различных акций в поддержку евразийства и евразийской интеграции в Республике Беларусь», — отметили представители научно-культурного объединения.

Среди активистов «Евразийского Партнёрства» — Петр Будников, Дмитрий Кармазин, Юрий Тома и Алексей Тома, Владимир Гурин, Владимир Зайцев, Юрий Баранчик, Андрей Ефимов, Николай Хролович. По словам представителей НКО, их численность сопоставима с численностью политической партии — «количество участников перевалило за полторы тысячи».

Владимир Гурин так определил направление деятельности «Евразийского Партнёрства»: «Максимальное цивилизационное (духовное, культурное, историческое, политическое и так далее) единство русского и комплементарных ему народов».

«В основе этого единства лежит традиция с основополагающим этическим понятием справедливость», — отметил он. По его словам, наиболее полно цели и этим задачам НКО отвечает доктрина евразийства как наиболее разработанная. «Это саморазвивающаяся система взглядов, — отметил он. — Критерием правильности концепции служит благоденствие народа, и прежде всего демографическое».

Андрей Ефимов, поясняя цели и ценности «Евразийского партнёрства», отметил: «Благоденствие и потребительство различаются как Бог и обезьяна Бога. Концепция потребления есть вытяжка из трупа русской цивилизационной концепции благоденствия, где в основе справедливость и мера. Цивилизационно западные потребители в духовном аспекте есть гальванизированные в «гражданское общество» стада зомби с овчарками — бесами, их СМИ».

Представители «Евразийского партнёрства» уверены, что жители мирового Запада лишились признаков здорового общества. «Это солидарность и взаимовыручка между людьми, — пояснил Гурин. — Да и откуда им взяться, если идёт война всех против всех? Главный императив западного общества — это успех в конкуренции. А некоторые показные позы благотворительности — это всего лишь обратная сторона успеха, популярности и показной рекламы возможностей. Лицемерие — вот главная черта потребительского западного общества».

«Западная цивилизация — это прививка человечеству от бесчеловечности. А евразийство — это лекарство», — убеждён Гурин.