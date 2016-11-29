Москва, 30 ноября, 2016, 00:26 — ИА Регнум. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает политической риторикой заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о намерениях положить конец правлению Башара Асада в Сирии. Об этом сенатор написал 29 ноября в своём микроблоге в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

«Эрдоган заявил: турецкие войска вошли в Сирию с целью свергнуть Асада. Но эта цель не выглядит выполнимой. Очень похоже на политическую риторику», — отметил Пушков.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Эрдоган заявил, что турецкая армия начала военную операцию в Сирии, чтобы «восстановить справедливость и положить конец господству жестокого тирана Асада, который устроил в стране государственный террор».

При этом турецкий президент заверил, что Анкара якобы не претендует на сирийские земли, которые должны принадлежать «их хозяевам».