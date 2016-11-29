Минск, 30 ноября, 2016, 00:03 — ИА Регнум.



President.gov.by Александр Лукашенко и Гейдар Алиев

Александр Лукашенко 29 ноября в Баку посетил местные достопримечательности и встретился с премьер-министром Азербайджана Артуром Раси-заде, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

В ходе переговоров были обсуждены перспективы развития белорусско-азербайджанских отношений. Президентская служба напомнила, что накануне, 28 ноября об этом же шла речь во время переговоров Лукашенко с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, который вручил Лукашенко орден Алиева.

«Александр Лукашенко перед встречей с Артуром Раси-заде посетил Центр Гейдара Алиева, который был открыт в 2012 году и призван содействовать изучению философии государственного строительства и идеологии азербайджанства Гейдара Алиева, истории страны, ее языка, культурных, национальных и духовных ценностей», — сказано в официальном сообщении.

Там отмечено также, что Лукашенко «принял участие в церемонии возложения венков к могиле общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения в Баку и к монументу на Аллее Шехидов».

Как сообщало ИА REGNUM, более 10 лет в Белоруссии осваиваются бюджетные средства на конструирование «идеологии белорусской государственности», «идеологии белорусского государства» и тому подобного, а также на подготовку специалистов с записью в дипломе «идеолог». Существует целое главное идеологическое управление Администрации президента, а также множество других структур, занимающихся «идеологической работой». При этом, как неоднократно признавал Лукашенко, государственная идеология в Белоруссии так и не была создана. Во сколько налогоплательщикам обошлись эти эксперименты доподлинно не известно.

Читайте также:

Лукашенко и Алиев договорились в 2017 году удвоить товарооборот

Лукашенко: «Идеологии в Белоруссии нет, но есть те, кто занимается идеологией»

Виктор Ващило: Кто и что определяет идеологию белорусского государства