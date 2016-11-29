Уфа, 29 ноября, 2016, 23:49 — ИА Регнум.



Images Money Рост стоимости

В Башкирии при снижении темпов строительства жилья отмечается рост ипотечных кредитов. Как заявил ИА REGNUM экономист Константин Кузьминых, «агрессивная» реклама с использованием авторитетных мнений и нестабильность в кризисное время в совокупности толкают людей на покупку жилья по ипотеке.

Годом ранее

В 2015 году в Башкирии наблюдался рост в сфере строительства социального жилья, объем составил 379 тысяч кв. метров. Было введено в эксплуатацию 59 тысяч кв. метров жилья эконом-класса — 47 жилых домов, 1 тыс. 442 квартиры. Освоено капвложений на сумму около 2 млрд 800 млн рублей. Реализовано квартир чуть меньше 1,5 тысяч, площадью 56 тысяч кв. метров. Квартиры были проданы таким категориям, как ветераны Великой Отечественной войны. Для обеспечения детей-сирот и расселения ветхого аварийного жилья приобретено порядка 900 квартир. Участникам программы «Жилье для российской семьи» реализовано 68 квартир, по программе «Доступное жилье и социальная ипотека» — 275.

В то же время в Госкомитете по строительству и архитектуре констатировали снижение инвестиционной активности предприятий из-за экономической ситуации. Ввод жилья в 2015 году составил 2 млн 691 тысяча кв. метров. С данным результатом Башкирия вышла на первое место в Приволжском федеральном округе и на шестое — в стране. Если говорить о показателях в Уфе, то в прошлом году в городе поставили абсолютный рекорд по вводу жилья — 830 тысяч кв. метров. Это 82 жилых дома и почти 10 тысяч квартир.

Строить стали меньше

В феврале 2016 года в Госкомитете по строительству и архитектуре Башкирии планировали увеличить объемы строительства социального жилья. Достичь этого собирались за счет расширения использования мощностей республиканских предприятий индустриального домостроения и применения новых материалов. По данным Башстата за 8 месяцев 2016 года, темпы возведения жилья снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5%. Всего за январь-август было введено 18 тыс. 393 квартиры общей площадью 1564,6 тысяч «квадратов».

Заместитель председателя Госкомитета по строительству и архитектуре РБ Егор Родин отметил снижение общей деловой активности на рынке жилищного строительства, это фиксируется по количеству разрешений, выдаваемых на строительство жилья. В 2015 году общее количество снизилось по отношению к 2014 году на 9%, в 2016 к 2015 году — на 10%. Он также отметил, что в случае прекращения с 1 января 2017 года федеральной программы по субсидированию процентной ставки ипотеки на первичное жилье «наступит небольшой период спада по спросу на жилищное строительство».

Если раньше политика, проводимая как федеральным центром, так и правительством республики по стимулированию развития жилищного строительства, по подготовке в части инженерной инфраструктуры земельных участков ежегодно наращивалась, то в последние два года объем инвестиций в этом направлении упал в два-три раза, отметил Родин. Таким образом, строительство тех объектов, разрешение на которые было получено «в ранние периоды» завершается, и в ближайшие «год-полтора будут показывать отрицательный результат на рынке жилищного строительства». Основной причиной того, что застройщики не обращаются за разрешениями, является «неуверенность инвестора в будущем дне». Также в числе причин названы проблемы с получением кредитов застройщиками и снижение реальных доходов населения.

Выручит концепция?

24 ноября заместитель премьер-министра Владимир Нагорный отметил, что для улучшения жилищных условий очередников, которых на 1 ноября 2016 года более 89 тысяч семей, необходимо построить 4,5 млн кв. метров социального жилья. «При существующих темпах жилищного строительства и традиционной системе кредитования выполнение данной задачи может растянуться на 25 лет», — отметил он. Препятствием для получения заемных средств и ипотечных кредитов в достаточном объеме являются уровень цен на рынке жилья и низкая платежеспособность населения.

Согласно принятой в этот день концепции программы по обеспечению жилыми помещениями нуждающихся в улучшении жилищных условий работа будет поделена на несколько этапов. На первом этапе (2017−2021 годы) планируется обеспечить строительство 2,3 млн кв. метров жилья, на втором (2021−2025 годы) — ещё 2,2 млн кв. метров. Также нуждающимся в жилье предложат варианты приобретения или владения жилыми помещениями с применением как действующих инструментов (ипотечного кредитования), так и с внедрением новых механизмов: выкуп в рассрочку (социальная ипотека), аренда с правом выкупа, наём жилого помещения социального использования, индивидуальное жилищное строительство хозяйственным и подрядным способами.

На первом этапе эти предложения будут внедрены в Уфе, Нефтекамске, Стерлитамаке, Октябрьском, Бирске, Салавате, Ишимбае, Янауле, а также в Уфимском, Кушнаренковском и Чишминском районах. На реализацию программы в 2017—2021 годах выделят 62,5 млрд рублей, из которых 17,5 млрд рублей — из республиканского бюджета.

Отмечается, что в 2017 году будет возводиться социальное жилье на территории микрорайонов Затон Северо-Западный (400 тысяч кв. метров) и Кузнецовский Затон (150 тысяч кв. метров). Таким образом, появится 12 тысяч новых квартир.

2016 год, первое полугодие: доступность ипотеки ниже, берут чаще

В первом полугодии 2016 года в Башкирии было зарегистрировано 33 тыс. 232 ипотечные сделки. За аналогичный период 2015 года их количество было ниже на 20%. По данным Росреестра, интерес к ипотечному кредитованию возрос в связи с специальными предложениями банков. Процентные ставки стали доступнее, как и цены на жилье. Вместе с тем снизилось количество сделок о долевом участии в строительстве. В первом полугодии было зарегистрировано 6 тыс. 740 договоров — на 5,5% процента меньше, чем в январе-июне прошлого года.

«При этом по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) доступность ипотечных кредитов для семей в Башкирии в первом полугодии 2016 года снизилась, — отметили в экспертном сообществе LogoMarkt. — Банки, оформляющие в республике ипотеку, в январе-июне ужесточили требования по рекомендованному порогу семейного дохода клиентов на 4,5%, — с 57,4 тыс. рублей до 59,9 тыс. рублей в месяц». Средний размер ипотечного кредита в Башкирии с июня 2015 по июнь 2016 года, по данным кредитных историй НБКИ, увеличился с 1,4 млн до 1,57 млн рублей, средний срок кредита практически не изменился и составляет около 14 лет. Задолженность населения по ипотеке перед банками составила на 1 июня 103,3 млрд рублей, и это рекорд среди регионов Поволжья. На втором месте Татария со 100 млрд рублей, на третьем — Самарская область с 87 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Башкирии первом полугодии просроченная задолженность по ипотеке продолжала расти, но ее динамика существенно замедлилась, по сравнению с 2015 годом. У жителей Башкирии не хватало денег на выплату ипотеки — уровень просроченных долгов показал рост с 0,4% до 5,4%. Тем не менее в первом полугодии текущего года в Башкирии было погашено 6 млрд рублей долгов по ипотеке. Отмечается, что за тот же период 2015 года сумма была в три раза меньше. В топе рейтинга регионов по темпам роста досрочного погашения ипотечных жилищных кредитов в первом полугодии 2016 года Башкирия заняла второе место среди 85 регионов России.

2016 год, второе полугодие и октябрьский скачок ипотеки

Во втором полугодии тенденции сохранились. С января по октябрь рост заключения ипотечных кредитов составил 14%, в октябре число ипотечных займов выросло на 83%. Экономист Константин Кузьминых объяснил этот факт тем, что государственная поддержка ипотечного кредитования в России, высокие темпы строительства в Башкирии, «агрессивная» реклама с использованием авторитетных мнений и нестабильность в кризисное время в совокупности толкают людей на покупку жилья по ипотеке. «Все понимают, что условия для покупки первичного жилья с использованием ипотечного кредита на данный момент самые выгодные за последнее время, — считает эксперт. — В то же время повсеместная оптимизация персонала, фиксация зарплат и планируемая инфляция на уровне 4% ставят повышенные риски для своевременного возврата ипотечных кредитов населением».

По оформлению ипотеки Башкирия вошла в топ-10 в стране, заняв 8-е место. В регионе за 9 месяцев оформлено 7,6 тыс таких кредитов. Чаще всего ипотеку оформляют в Москве (16,4 тысяч), Татарии (13,2 тысяч), Санкт-Петербурге (12,4 тысяч).