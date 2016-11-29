Москва, 29 ноября, 2016, 23:37 — ИА Регнум. Главный тренер Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) Леонид Слуцкий может покинуть свой пост. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Светлана Бекетова Леонид Слуцкий

Сообщается, что Слуцкий якобы забронировал места в одном из лондонских ресторанов. В этом заведении, после того как ЦСКА сыграет матч против «Тоттенхэм Хотспур» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, Слуцкий устроит команде прощальный ужин и уйдет со своего поста.

Кто станет новым главным тренером футбольного клуба ЦСКА, пока неизвестно. Одним из претендентов назван наставник «Уфы» Виктор Гончаренко. Также называется кандидатура бывшего главного тренера «Краснодара» Олега Кононова.

Причина ухода Слуцкого неясна. Ряд СМИ указывают на финансовые трудности ЦСКА.