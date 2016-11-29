Дамаск, 29 ноября, 2016, 23:31 — ИА Регнум. Турецкие военные сообщили, что потеряли контакт с двумя солдатами на севере Сирии, предполагается, что они были похищены сообщает 29 ноября Reuters.

MoserB Турецкие солдаты

Информационное агентство «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ранее заявляло, что террористы взяли в плен двух турецких солдат вблизи деревни к западу от города Эль-Баб.

Террористы и раньше захватывали в плен турецких солдат, последний раз это происходило летом 2015 года, недалеко от турецко-сирийской границы. Судьба солдата до сих пор неизвестна.

Турция осуществляет поддержку вооруженных группировок Сирийской свободной армии (ССА) в рамках операции «Щит Евфрата», которая началась 24 августа. Официальная цель военной операции — поддержка ССА и очищение приграничных территорий от террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Главная задача — остановка продвижения курдских вооружённых формирований, которые в Турции считаются террористическими. Успехи сирийских курдов в борьбе за получение автономии, позволяют активизироваться их братьям в Турции, что для Анкары неприемлемо. Кроме того, президент Турции Реджеп Эрдоган обозначил еще одну цель своей операции в Сирии: «Мы там для того, чтобы восстановить справедливость и положить конец господству жестокого тирана Асада, который устроил в стране государственный террор».