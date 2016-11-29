Ижевск, 29 ноября, 2016, 23:15 — ИА Регнум. Госсовет Удмуртии внес изменения в Конституцию республики по вопросу количества депутатов парламента. Согласно изменениям, число депутатов шестого созыва, которые будут избраны в сентябре 2017 года, сократится с нынешних 90 до 60 человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Государственного совета Удмуртии.

Udmgossovet.ru На сессии Госсовета Удмуртии

Отметим, минимально возможное число депутатов, которые могут работать в удмуртском парламенте согласно федеральному законодательству, составляет 35 чиновников.

По словам руководителя комиссии Госсовета по государственному строительству и местному самоуправлению Натальи Кузнецовой, при любом количестве будут и плюсы, будут и минусы. «Мы, конечно, можем ни на кого не смотреть, но факт тот, что у нас количество депутатов действительно несколько больше, чем даже если рассматривать ПФО, — признала Кузнецова. — Поэтому — это золотая середина, 60, между 35 и 90. Это оптимальная цифра, которую можно сегодня принять».

В то же время спикер парламента Владимир Невоструев отметил, что сокращение количества парламентариев обусловлено в том числе и тем, что сегодня в республике законодательно созданы условия для активной работы многочисленных институтов гражданского общества, которые выполняют контрольные и представительские функции на всех уровнях, от поселкового до регионального, и служат связующим звеном между населением и органами государственной власти. Невоструев заверил, что при сокращении числа депутатов ни одно направление работы Госсовета не будет утеряно.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о сокращении числа депутатов Госсовета Удмуртии речь шла еще летом. Парламент собирался вернуться к этому вопросу в первую сессию.

«В республике остается высоким удельный вес государственных и муниципальных служащих. К сожалению, мы здесь первые в Приволжском федеральном округе по этому удельному показателю», — говорил премьер-министр Удмуртии Виктор Савельев.

Глава Удмуртии Александр Соловьев предлагал сократить число чиновников в регионе на 15% еще летом 2014 года.

В августе 2015 года стало известно о сокращении численности сотрудников аппарата Государственного совета Удмуртии на 10%. Осенью глава Ижевска Юрий Тюрин заявил о планируемом сокращении чиновников на 10%.

В октябре текущего года Савельев утверждал, что Удмуртия продолжит оптимизацию, сокращая число государственных и муниципальных служащих.

В августе 2016 года глава правительства Удмуртии прогнозировал к концу года экономию в размере 1 млрд рублей. По его словам, только за первые шесть месяцев экономический эффект от оптимизации составил 600 млн рублей. В 2015 году — около 2 млрд рублей.

В дальнейшем прогнозный показатель экономии от оптимизации несколько снизился, и по итогам этого года в правительстве ожидают сэкономить 450 млн рублей.