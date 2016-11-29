Москва, 29 ноября, 2016, 22:58 — ИА Регнум. Украинские власти издали новые авиационные уведомления, которыми устанавливают опасные для полета зоны над водами Черного моря. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта («Росавиация»).

Pixabay.com Неспокойное небо

Сообщается, что украинские авиационные власти установили зоны, опасные для полета над нейтральными водами Черного моря и частично над территориальными водами России к юго-западу и юго-востоку от Крыма.

При этом причину установления данных зон Киев не назвал.

В Росавиации подчеркнули, что тем самым украинская сторона предприняла очередную необъяснимую попытку «влезть» в суверенное воздушное пространство России. На этот раз на расстояние от 11 до 18 километров со стороны нейтральных вод.

«В очередной раз в нарушение требований Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Украина не согласовала свои действия об установлении опасных зон над нейтральными водами с Госкорпорацией по организации воздушного движения (ОрВД)», — сказано в сообщении Росавиации.

В ведомстве добавили, что это явная провокация, и действия Киева давно перешли грань разумного.

Росавиация успокаивает, что безопасность полетов над Крымом российских авиакомпаний гарантирована.