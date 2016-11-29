Саранск, 29 ноября, 2016, 22:53 — ИА Регнум. В Мордовии по итогам октября текущего года индекс промышленного производства по полному кругу предприятий составил 118,4% по сравнению с показателем октября прошлого года. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

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В обработке древесины и производстве изделий из дерева индекс промышленного производства составил 118,1%, в производстве транспортных средств и оборудования — 116%, в химическом производстве — 114,4%, в производстве пищевых продуктов — 112,1%.

В ходе заседания правительства Мордовии, по итогам анализа показателей промпроизводства и уровня заработной платы отметили, что рост свидетельствует о стабильной социально-экономической ситуации в республике.

На заседании отметили, что отгружено товаров, выполнено работ и услуг по промышленным видам деятельности по полному кругу предприятий на 110,4 млрд рублей, это 106,6% к январю — сентябрю 2015 года в действующих ценах.

Положительную динамику обеспечил целый ряд предприятий, среди которых АО «Рузхиммаш», ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», ОАО «Биохимик», ОАО «Электровыпрямитель», ООО «Сарансккабель-оптика», ОАО «Саранский завод «Резинотехника».

В рейтинге регионов ПФО по итогам января-августа 2016 года республика заняла первое место в производстве строительных материалов, электрооборудования, электронного и оптического оборудования, пищевых продуктов, включая напитки.

Мордовия уверенно сохраняет лидирующие позиции среди регионов ПФО и России в производстве мяса, молока и яиц в расчете на 1 жителя.

Положительная динамика стала возможна, в том числе, благодаря инвестициям в инновационные предприятия, их объем составил более 270 млн рублей.