Нью-Йорк, США, 29 ноября, 2016, 22:38 — ИА Регнум. Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Виталий Чуркин прокомментировал срочный созыв Францией Совета Безопасности всемирной организации из-за ситуации в Алеппо. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщает телеканал RT.

Department of Defense Бой за Мосул

Чуркин заявил, что идет очередная масштабная пропагандистская кампания, и в этой связи очень характерно, что о срочном созыве Совбеза ООН становится известно только через сообщения СМИ.

Целью этой кампании в очередной раз является попытка обвинить в чем-либо правительство Сирии и Россию. Момент также подобран не случайно — в битве за Алеппо произошел коренной перелом, и город вскоре будет возвращен под контроль сирийского правительства.

Также Чуркин отметил, что явно просматривается попытка отвлечь внимание от ситуации в иракском Мосуле. «То, что происходит в Мосуле, во всех отношениях, и в гуманитарном в том числе, значительно более тяжёлое», — подчеркнул Чуркин.

При всем драматизме военных действий ситуация в Алеппо явно улучшается, напомнил Чуркин.

Напомним, ранее сегодня министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро призвал провести экстренное заседание СБ ООН по ситуации в сирийском Алеппо.