Великий Новгород, 29 ноября, 2016, 22:36 — ИА Регнум. В Великом Новгороде назначены публичные слушания по вопросу установки 50-метрового колеса обозрения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре новгородской мэрии, колесо предполагается установить в парке 30-летия Октября на Торговой стороне города — в советские годы именно там располагался аналогичный, только менее высотный аттракцион.

Цитата из м/ф «Ну. погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1970. СССР На «колесе обозрения»

Публичные слушания пройдут 15 декабря в 18:00 в отделе-центре по работе с населением по месту жительства «Восточный», расположенном в центре «Диалог».

Проект установки аттракциона разработала группа компаний «Триколор» из Москвы, которая ранее предлагала новгородским властям разместить колесо обозрения в другом новгородском парке — Кремлёвском, недалеко от стен Новгородского кремля, на Весёлой горке, где в советское время размещалась танцплощадка. Однако против идеи размещения высотного аттракциона в охранной зоне Кремля выступили представители государственных органов по охране памятников, а также многие общественники и горожане.

Подумать о размещении аттракциона на прежнем месте — в парке 30-летия Октября — представителю инвестора предложил мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев, который ранее неоднократно заявлял журналистам о своей давней мечте — вернуть городу колесо обозрения.

Напомним, в конце прошлого года в этом новгородском парке был введён в эксплуатацию реконструированный стадион «Электрон», на котором теперь проводит свои домашние матчи футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области.