Саранск, 29 ноября, 2016, 22:35 — ИА Регнум. Мордовяи вошла в число регионов, которые получат из федерального бюджета дополнительное финансирование для приобретения школьных автобусов и машин скорой медицинской помощи. На эти средства республика приобретет 32 автобуса и 12 машин скорой помощи, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Arnar Ram 2 Школьный автобус

Соответствующее распоряжение о выделении средств подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В документе указано, что Минпромторгу России дополнительно выделяются 900 млн рублей на закупку школьных автобусов. В результате в 30 субъектов Федерации будет поставлено 633 школьных автобуса.

Также Минпромторгу России дополнительно выделяется 1 млрд рублей на закупку автомобилей скорой медицинской помощи. В результате в 44 субъекта Федерации будет поставлено 477 машин скорой помощи дополнительно к тем, которые были предусмотрены распоряжениями Правительства от 10 августа и от 14 сентября 2016 года.