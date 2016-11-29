Рига, 29 ноября, 2016, 22:28 — ИА Регнум. В Латвии с 2017 года для пациентов могут стать недоступными рентгенография, ультрасонография, компьютерная томография и магнетический резонанс, сообщает портал Lsm.lv.

Sujalajus В радиологическом кабинете

Это связано с тем, что государство планирует снизить финансирование на оборудование для этих видов обследований. В свою очередь, если уменьшится тариф на обследования, уменьшится и заработная плата радиологов, считает член правления Латвийской ассоциации радиологов Иво Иваскис, что заставит большинство медиков перейти в частный сектор. Он также сообщил, что 80% всех членов Ассоциации заявили о своем намерении не оказывать государственные услуги, если Минздрав примет такое решение.

Глава Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде заявила, что доступность медицинских услуг, по мнению самих врачей, ухудшается с молниеносной скоростью: «Мы уже видим, что случилось с лабораторными исследованиями, когда у них сняли процент с финансирования. Пациенты должны были платить сами за анализы. В конце концов те, кто не мог себе такое позволить — обследования не прошли. Это влияет на диагноз, и в конце концов такой пациент попадает в больницу. Там уже государство за острого больного будет платить больше», — указала она. Также Сармите Вейде считает, что инициативы Минздрава ни к чему хорошему не приведут: «Без дополнительных средств латвийская медицина приговорена», — добавила она.

В свою очередь, в Минздраве указывают на то, что снизив плату (которая выделяется больницам), за амортизацию оборудования государство сэкономит миллион евро.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, бюджет 2017 года, в котором не предусмотрено увеличение зарплат медицинских работников, недовольство состоянием системы здравоохранения в целом, в том числе неудачное внедрение системы электронного здравоохранения, стало причинами, почему врачи стали думать о забастовке. «У меня к политикам только один вопрос — почему, если они называют себя слугами народа, перед тем как повысить зарплаты себе, они не увеличили зарплаты медикам и другим группам, у которых они существенно не изменились и остаются достаточно низкими?» — заявила директор Латвийской ассоциации семейных врачей.

Отметим, в стране также катастрофически не хватает квот на медицинские услуги, а очередь на их получение иногда достигает 8 лет. Так, например, очередь на прием к эндокринологу — 8 месяцев, к гинекологу — 5 месяцев, к кардиологу — 7 месяцев, к ревматологу — 9 месяцев, к хирургу-кардиологу — 2 месяца, к наркологу — месяц. Эти данные были приведены в отчете для правительства, подготовленном Министерством здравоохранения.

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