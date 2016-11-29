Тбилиси, 29 ноября, 2016, 22:19 — ИА Регнум. В проекте бюджета на 2017 год, который вынесен на обсуждение правительства, много нового, но в нем учтены все те приоритеты, которые предусматривает разработанный правительством Грузии план реформ. Об этом на заседании правительства Грузии 29 ноября сообщил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

Pixabay.com Проект роста

По его информации, в проекте бюджета на будущий год предусмотрено повышение финансирования тех основных направлений, которые правительство «Грузинской мечты» с самого начала своего прихода к власти объявило своими приоритетами.

В частности, финансирование направлений здравоохранения и социальной защиты планируется увеличить на 200 миллионов лари, финансирование сферы образования и науки — на 150 миллионов лари. На 300 миллионов лари больше, чем в текущем году, предусмотрено для министерства регионального развития и инфраструктуры.

По заявлению премьера, проект бюджета на будущий год предусматривает и ряд изменений с точки зрения мобилизации доходов, которые могут оказаться болезненными для определенного сегмента общества, но служат общей цели — достижению быстрого экономического роста.

«Эти изменения прямо отразятся на трудоустройстве населения и благосостоянии семей. Этот путь прошли все страны с ныне развитой и здоровой экономикой», — заявил Квирикашвили.

Среди таких неприятных изменений он назвал повышение с первого января будущего года акциза на табачные изделия, импортированные автомобили. В то же время с целью перевода автоттранспорта на экологически чистое горючее правительство уже сократило наполовину, а с будущего года уменьшит еще на 60% акциз на импорт гибридных автомобилей, а импорт электромобилей налогом облагаться не будет.

Эти и другие изменения, по утверждению премьера, обязательно окажут положительное влияние на стабилизацию курса национальной валюты.