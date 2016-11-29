Баку, 29 ноября, 2016, 22:15 — ИА Регнум. Министры иностранных дел стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ — США, России и Франции примут участие во встрече глав МИД Армении и Азербайджана по карабахскому урегулированию в Гамбурге. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на совместной пресс-конференции в Баку с главой МИД ЮАР Маите Нкоана-Машабане.

Mfa.am Главы МИД России, Армении и Азербайджана

«Когда я был во Франции, поступило предложение о том, чтобы встреча прошла в формате 2 + 3, то есть две стороны конфликта и министры стран-сопредседателей», — сказал Мамедъяров.

Он отметил, что азербайджанская сторона поддержала это предложение. Министр также прокомментировал вопрос о смене двух сопредседателей: «Не верю, чтобы смена сопредседателей как-то повлияла. Новый французский сопредседатель знаком с регионом, опытный дипломат. Например, встреча президентов Азербайджана и Армении в Мюнхене прошла в генконсульстве Франции, когда консулом был этот человек. Наверное, он серьезно займется вопросом. В Гамбурге же мы проведем последнюю встречу с Джеймсом Уорликом. А вопрос, кто будет работать на его месте, зависит от Госдепартамента. Имя нового американского сопредседателя мы узнаем поле того, как будет сформирована новая администрация», — цитирует Мамедъярова азербайджанское агентство АПА.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 23 ноября на пресс-конференции в Ереване замглавы МИД Армении Шаварш Кочарян заявил, что до сих пор не уточнён вопрос о встрече глав МИД Армении и Азербайджана в Гамбурге, которую пытаются организовать сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Кочарян также отметил, что позиция Азербайджана привела к такому этапу, когда невозможно ожидать прогресса в переговорах.

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После визита в регион в октябре 2016 года американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Джеймс Уорлик сообщил, что встреча глав МИД Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Мамедъярова состоится 8−9 декабря в Гамбурге на «полях» Совета глав МИД ОБСЕ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Джеймс Уорлик покинет должность сопредседателя и станет партнёром в российской юридической компании.

«Я оставлю должность сопредседателя Минской группы ОБСЕ 31 декабря. Для меня было честью более 30 лет служить в Госдепе», — 21 ноября на своей странице в микроблоге Твиттер написал дипломат. В следующей записи Уорлик проинформировал, что станет партнёром в самой большой и авторитетной юридической фирме России, дав ссылку на сайт компании «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры».

В октябре Франция — ещё одна страна-сопредседатель в Минской группе, также заявила о смене своего сопредседателя. Новым французским представителем в группе стал Стефан Висконти, который заменил на этом посту Пьера Андрие.

24 ноября, комментируя смену сопредседателей со стороны США и Франции, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что российская сторона не видит в этом никакой политической составляющей.

«Полагаем смену сопредседателей со стороны США и Франции рутинной ротацией послов. Они отработали определенный срок на данном направлении и переводятся на другой участок», — сказала Захарова.