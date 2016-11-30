Ставрополь, 30 ноября, 2016, 05:05 — ИА Регнум.



Дмитрий Орлов. Тянет поп к прежнему (фрагмент)

«Оглядываясь на столетнюю историю, которая уже позади, необходимо сказать, что Создатель испытывал нас верой». Такую оценку историческому прошлому Советского Союза и России на переломе эпох дал глава Духовного управления мусульман Ставропольского края муфтий Мухаммад-хаджи Рахимов в рамках V Ставропольского Форума Всемирного Русского Народного Собора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы форума.

В этом году темой встречи экспертов стал «Северный Кавказ 1917−2017: уроки столетия».

«Я не хочу ничего плохого сказать о Советском Союзе — это было мощное государство, но оно было атеистическим государством. И мне кажется, что из-за атеизма оно и рухнуло», — считает духовный лидер мусульман.

«Когда в душе нет веры в Создателя, это очень и очень тяжело», — добавил муфтий.

Рахимов отметил, что на протяжении многих веков мусульмане и православные мирно сосуществуют в Советском Союзе и затем России.

«Наш пророк Мухаммед в хадисах, в изречениях говорил, что любовь к Родине — это часть веры мусульманина. И мы, мусульмане, являемся неотъемлемой частью нашего большого Российского государства», — подчеркнул глава ДУМ Ставрополья.

«Сколько зла ни ополчалось на Россию-матушку, физически или духовно, все равно в конце этого столетия Бог победил», — дал оценку ушедшим событиям митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

Он считает, что «невосполнимые утраты и боль нашей истории требуют консолидированной, но ясной и однозначной оценки: какие события ушедшего столетия должны получить свое продолжение, а какие — никогда не должны повториться».

«Историческая память скрепляет общество. Она помогает нам восстановить свой цивилизационный код», — высказал мнение митрополит.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ставропольский форум Всемирного Русского Народного Собора проходит в Ставрополе пятый раз. В этом году он посвящен урокам столетнего периода 1917−2017 годов. Обсудить темы форума собрались более 370 экспертов, среди которых представители органов государственной власти и местного самоуправления, религиозных организаций и казачества, учёные и преподаватели, деятели искусства и журналисты, представители стран ближнего и дальнего зарубежья.

В этом году в дискуссиях принимают участие 30 представителей 12 государств ближнего и дальнего зарубежья: Франции, Турции, Ливана, Чехии, Болгарии, Сербии, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Узбекистана.

На секциях обсуждаются такие темы, как «Судьбы российской государственности: Северный Кавказ в созидании новой России»; «Церковь как хранительница духовных ценностей русской цивилизации: опыт столетия»; «Развитие религиозных, межнациональных отношений и формирование гражданской идентичности и патриотизма в полиэтничном регионе: исторический опыт и современные задачи»; «Российский Кавказ в глобальном измерении».

По итогам работы форума будет принята резолюция, которая будет направлена в органы власти РФ. Ежегодно резолюции форума направляются в администрацию президента РФ, аппарат полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе, федеральные министерства и ведомства, органы власти субъектов СКФО.