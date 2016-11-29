Минск, 29 ноября, 2016, 21:45 — ИА Регнум.



Kremlin.ru Переговоры в «нормандском формате»

Более трёх часов продолжались 29 ноября в Минске переговоры министров иностранных дел России, Украины, Германии и Франции, а также представителей ОБСЕ, так и не согласовавших «дорожную карту» по Донбассу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер по итогам переговоров констатировал, что они были «очень трудными». Его оценку разделили все участники встречи в минском «Президент-отеле».

Глава МИД России Сергей Лавров констатировал: «Никаких у нас прорывов сегодня достигнуто не было».

По его словам, «договоренности буксуют», и на рабочем уровне пока не получается «даже согласовать последовательность шагов», которые помогли бы решить проблемы урегулирования кризиса. В частности, не удаётся согласовать закон об особом статусе «отдельных районов Донбасса» в Конституции Украины, о проведении выборов в Донецкой и Луганской народных республиках, об амнистии, освобождении пленных, прекращении использования тяжёлых вооружений и другие вопросы. Фактически глава российской дипломатии подвёл итог двухлетней работы на «минской площадке», в которой также принимали участие лидеры «нормандской четвёрки».

Павел Климкин в свою очередь отметил, что «многообещающих результатов» достичь не удалось и во многом потому, что Москва занимает по «дорожной карте» позицию, не совпадающую с позицией нынешних властей Украины. Однако он отметил, что киевское руководство готово к компромиссу в вопросе обмена пленных. По его словам, вопрос о смене переговорной площадки с минской на другую не стоит.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября участие в «минской встрече» приняли главы МИД «нормандской четвёрки»: Сергей Лавров, Павел Климкин, Франк-Вальтер Штайнмайер и Жан-Марк Эйро. К ним присоединились спецпредставитель председателя ОБСЕ в Контактной группе по урегулированию украинского кризиса Мартин Сайдик, глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан и его заместитель Александр Хуг. До этого в Минске собирались Контактная группа и её рабочие подгруппы, которые обсуждали вопросы реализации соглашений «Минск-2».

До этого, 20 октября, в Берлине прошел первый в этом году саммит глав «нормандской четверки», в котором принимали участие лидеры России, Германии, Украины и Франции Владимир Путин, Ангела Меркель, Петр Порошенко и Франсуа Олланд. По итогам переговоров президент России Владимир Путин заявил, что «нормандская четверка» договорилась по ряду позиций о том, что должно быть сделано в ближайшее время для урегулирования ситуации в Донбассе.

Тем временем война в Донбассе продолжается, гибнут солдаты и обыватели, уничтожаются дома и инфраструктура. Нынешние власти Украины популяризируют шовинистов и гитлеровских пособников как «национальных героев» и всячески способствуют распространению ненависти и социальному расколу. Министр культуры Украины в постмайданном правительстве Евгений Нищук публично заявил, что жители Донбасса якобы культурно не развиты и причиной тому якобы то, что у них «нет генетики».

До Нищука аналогичные тезисы тиражировали неонацисты, открыто призывавшие к уничтожению населения Новороссии. По мнению экспертов, при таком положении дел возможна ещё одна «Одесская Хатынь» и о добровольном возвращении отделившихся от Украины регионов не может быть и речи.