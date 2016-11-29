Подпорожье, Ленинградская область, 29 ноября, 2016, 21:50 — ИА Регнум. Власти Подпорожского района Ленинградской области опровергли появившуюся в Интернете информацию о закрытии в 2017 году из-за отсутствия бюджетного финансирования клуба «Отрада» для людей пожилого возраста в селе Винницы.

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Петиция, взывающая к спасению клуба при Винницкой библиотеке, была размещена на популярной платформе Change.org.

По имеющейся у автора обращения информации, в 2017 году клуб намереваются закрыть в связи с сокращением финансирования. Сумма, необходимая для его существования, по данным автора петиции, составляет всего 36 тыс. рублей в год (по 3 тыс. рублей ежемесячно). Эти средства получает за свой труд руководитель клуба Екатерина Феопентова.

«Это настолько гигантская сумма, которую не выделить из бюджета? Неужели возможность пожилым людям общаться друг с другом не стоит этих денег? Это же наши бабушки и дедушки!», — возмутилась автор петиции, собравшей к настоящему времени уже более 16 тыс. подписей.

Однако, как сообщила сегодня корреспонденту ИА REGNUM замглавы районной администрации по оргвопросам Валентина Лимарова, клуб «Отрада» существует на спонсорские деньги, но и в случае их отсутствия бабушек и дедушек без помощи не оставят.

«Социальный работник Екатерина Феопентова работала в этом клубе на четверть ставки по доброте души, приходила в библиотеку и проводила уроки рукоделия для пожилых людей. Эти средства никогда не были запланированы бюджетом, всегда изыскивались спонсорские деньги. Да и эти средства женщина тратила на материалы для поделок. Пока спонсируют, мы не отказываемся. Если встанет вопрос ребром, конечно, найдем средства. Но пока такой вопрос не стоит», — рассказала Валентина Лимарова.

По ее словам, у слухов о закрытии клуба нет оснований. Вероятно, предположила Лимарова, одна из бабушек в разговоре с дочерью представила, как будет плохо, если вдруг клуб закроют, что впоследствии и вылилось в петицию.

В клубе «Отрада» люди пожилого возраста получают заслуженное внимание, занимаются интересным для них делом, заводят новые знакомства и, что самое главное, избавляются от чувства одиночества. Пожилые люди делятся здесь своими радостями и печалями, шутят, обсуждают новости и события в мире, отмечают дни рождения, календарные праздники. В рамках клуба пенсионеры занимаются оздоровительной гимнастикой, гимнастикой для глаз, фитотерапией, рукоделием, обмениваются знаниями в области кулинарии, растениеводства и т.д.