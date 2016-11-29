Гавана, 29 ноября, 2016, 21:38 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Маудро на короткой встрече со спикером Государственной думы VII созыва Вячеславом Володиным в рамках траурной церемонии в Гаване по случаю похорон лидера Кубинской революции Фиделя Кастро назвал президента Российской Федерации Владимира Путина символом борьбы за многополярный мир. Траурная церемония проходит сегодня, 29 ноября, в столице Кубы, где прощаются с Фиделем Кастро.

Kremlin.ru Николас Мадуро и Владимир Путин

В ходе мероприятий Мадуро коротко пообщался с Володиным, который возглавляет российскую делегацию на похоронах Кастро. «Победы Путина — наши победы. Мы все ориентируемся на Путина, он для нас символ борьбы за независимость и многополярный мир», — сказал Мадуро. Он попросил Володина передать Путину от него пожелания здоровья.

Члены российской делегации во главе с Володиным возложили цветы в мемориальном комплексе им. Хосе Марти, который стал главным местом в Гаване, где можно почтить память Фиделя Кастро.

Помимо Володина в российскую делегацию входят: заместитель министра иностранных дел России Сергея Рябков, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, его первый заместитель Дмитрий Новиков и член этого комитета Сергей Железняк.

Помимо участия в траурных мероприятиях, Володин встретится с председателем Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебаном Ласо и выступит на траурном митинге. После этого российские парламентарии вернутся в Москву, где 1 декабря состоится оглашение послания президента России Федеральному собранию. Из-за работы над этим документом Владимир Путин не смог лично присутствовать на похоронах Фиделя Кастро.