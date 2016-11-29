Берлин, 29 ноября, 2016, 21:27 — ИА Регнум.



Pixabay.com Россия и Европа

«Запад ожидает старая новая «нормализация» отношений с Россией. Европа не может доверить перезагрузку отношений с Москвой одному только политическому новичку Дональд Трампу. Необходимо вместе создать новый устойчивый миропорядок и извлечь уроки истории. За последние три недели Трамп отказался от 15 пунктов, заявленных во время избирательной кампании. По сути, речь шла о внутренних проблемах, но он также отрекся от некоторых личных оскорблений. В рамках своей внешней политики он еще, однако, может громко заявить о себе. В любом случае у него есть не только амбициозные планы, но и конкретные намерения, в частности обеспечение мирного соглашения между израильтянами и палестинцами и компромисс с Россией», — пишет газета Die Zeit.

Во время избирательной кампании Трампа президент России Владимир Путин восхищался им как «сильным лидером». Он неоднократно заявлял, что хочет открыть новую страницу в напряженных американо-российских отношениях, несмотря на аннексию Крыма, агрессивную политику Кремля на Украине и его вмешательство в американскую избирательную кампанию. Трамп в свою очередь видит серьезную угрозу в долгосрочной перспективе вовсе не в России, а в Китае. Если Соединенные Штаты и Россия будут в хороших отношениях, то это будет неплохо для всех, считает Трамп. Стабильные отношения между Москвой и Вашингтоном в их общих интересах.

По словам издания, Европа ни в коем случае не должна полностью доверить перезагрузку с Россией непредсказуемому политическому новичку Трампу. Немецкий канцлер Ангела Меркель должна действовать в этом вопросе храбро и решительно. Сейчас важно добиться реального, а не фиктивного прекращения огня, разоружения всех сторон конфликта, кроме вооруженных сил. Но не менее важно также выработать консолидированную позицию коллективного Запада в отношениях с Россией, прежде чем расслабляться и примиряться. В частности Запад должен использовать возможность выстроить с Москвой новую общую архитектуру безопасности и организовать эффективное взаимодействия между экономиками Европейского Союза и Евразийского союза.

Апогеем конфликта России и Запада стала аннексия Крыма. Вряд ли Путин планировал захватывать его, но когда появилась такая возможность, он ухватился за нее ее обеими руками. Чувство реальности подсказывает нам, что возврат Крыма Украине маловероятен. Хотя его аннексия противоречит международному праву, однако исторически она понятна. Кремлю необходимо контролировать военный порт в Севастополе. Едва ли Вашингтон когда-нибудь позволил бы, что его военно-морская база Норфолк в штате Вирджиния или даже Гуантанамо на Кубе оказались в чужих руках, добавляет газета.